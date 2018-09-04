أعلنت وزارة الصحة، تجديد التعاقد بين هيئة التأمين الصحي، مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة، موضحة رفع أسعار تكاليف خدمات التأمين الصحي، فيما أكدت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بضرورة توفير الخدمة للمريض دون تحمل أي نفقات.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الخدمات شملت 45 مستشفى على مستوى الجمهورية، بعد توقفها أكثر 17 عامًا، بسبب تدني الأسعار، التي تعاقد عليها الطرفان عام 2002.

وكشفت، أنه طبقًا لهذا التعاقد، عن رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات "زرع النخاع" من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

بالإضافة إلى، زيادة تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل "الكرايو" من 390 إلى 675 جنيه، و"الجامانايف" من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء وتركيب منظم ثلاثى من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراءز

بينما جرى زيادة تكلفة دراسة "كهرومغناطيسية" باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28000 إلى 40000 جنيه، ورفع تردد التردد الحراري للكبد من 4000 إلى 8000 جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار، زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 75 إلى 20500 جنيه، بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وزيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيه إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية، من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامة من 11050 إلى 14350 جنيهًا وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شامل الدعامات.

وجرى زيادة سعر خدمة الكشف الذري للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا والقلب إلى 525 جنيهًا وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيه، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

أما عن خدمات المعامل، فجرى رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر الدم من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و"بى سى أر" إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا.

وفي مجال الرعاية المركزة، جرى زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيه لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيه، تمريض، ويضاف قيمة الفحوصات و"الأكسجين" ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بضرورة توفير الخدمة للمريض دون تحمل أي نفقات.

وتابعت، جرى القيام بإصلاح جميع مسارات العلاج والخدمة الصحية والعلاجية للمرضى لتوفير الخدمات بدون تحميل المريض أعباء مالية.

وأكدت، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن زيادة أسعار الخدمة المقدمة للمنتفعين بمستشفيات أمانة المراكز الطبية لا تعني تحمل المريض أعباء مالية، وإنما هذه حسابات وتسعيرة تسددها الهيئة عن منتفعيها كل 60 يومًا، وبعد حصول المريض على الخدمة.

وتابعت، أن القرار يوسع المظلة التأمينية للمرضى بمستشفيات فندقية وخدمة غاية في الجودة يؤديها كبار الأطباء.