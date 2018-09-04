استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، وفدا من 11 إعلاميًا من دولة صربيا، للتسويق وتنشيط حركة السياحة الصربية بالبحر الأحمر، وتصحيح الصورة الذهنية عن مدينة الغردقة والسياحة المصرية بشكل عام.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقطاب السائحين الصربيين إلى محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق بين المحافظة ووزراة الخارجية المصرية، وسيجري الوفد الإعلامي تغطية إعلامية لمعالم الغردقة من خلال قيامهم بالرحلات البحرية والسفاري وجولات بالمدينة طوال مدة الزيارة.

من جانبه وافق أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على استضافة الوفد على أرض المحافظة طبقًا لمساعي المحافظة المستمرة في تنشيط حركة السياحة، مؤكدا دور الإعلام في الدعاية للمحافظة وجذب السائحين لها.

كانت مدينة الغردقة استقبلت الأحد الماضي، وفدا سياحيا صربيا، تستضيفه محافظة البحر الأحمر، في زيارة لمدينة الغردقة، خلال الفترة من 2 وحتى 11 سبتمبر الحالي.

ووافق محافظ البحر الأحمر، على استضافة وفد مكون من 6 سياح صرب، من أكثر المسافرين إلى مصر خلال الخمس أعوام الماضية، باقتراح مقدم من السفارة المصرية بصربيا، والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، ووزارة الخارجية المصرية.

وتأتي الزيارة مقدمة من السلطات المصرية المعنية، لهؤلاء السياح الذين لم ينساقوا وراء الأكاذيب والشائعات، التي تروج لها جميع وسائل الإعلام الغربية كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وجه دعوة للصحفيين الصرب، لمصاحبة السياح، تأكيدا منه على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية حول العالم.