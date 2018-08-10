قال ضياء رشوان، رئيس هيئة العامة للاستعلامات، إن الخطاب الإعلامي الغربي تجاه مصر تغير منذ الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن الخطاب لم يعد سلبيًا بسبب إصرار الدولة المصرية على المضي قدمًا في سياساتها الإصلاحية.

وتابع: "نسقنا مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بخصوص زيارة المراسلين الأجانب لسيناء، حيث جاءت الانطباعات سلبية في الإعلام الغربي بنسبة 5% فقط بينما كان الانطباع الإيجابي 95%، وهو ما يعكس تطور صورة مصر في الصحافة الغربية".

وأشار، إلى أن شركة فرنسية ستعد فيلمًا تسجيلىًا بعنوان "مصر من السماء" يتم تصويره جوًا في كافة المناطق الأثرية والسياحية بمحافظات مصر.

وأكد رشوان على أن القوات المسلحة لم تتدخل في محتوى الفيلم، إلا في حدود الحفاظ على أمن القومي، موضحًا: "هنشوف المنتج النهائي مع الجمهور".

كما لفت إلى أن كل مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة الباسلة قدمت كل التسهيلات لفريق عمل الفيلم ولم تتدخل في إنتاج المحتوى.