"صرف صحي القاهرة": تطهير 22 ألف بالوعة وصيانة 24 نفقا استعدادا للسيول

أعلنت شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، استعدادها لموسم الأمطار والسيول مبكرا، من خلال وضع خطة تتضمن عدة محاور لمواجهة وتفادى غرق العاصمة حال سقوط أمطار غزيرة في الشتاء المقبل.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة الكبرى، عن وضح خطة محكمة لمواجهة سقوط الأمطار، وتجنب غرق الشوارع حال سقوط أمطار في الشتاء المقبل، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن تطهير نحو 22 ألف بالوعة صرف منتشرة بشوارع العاصمة، بالإضافة إلى تطهير للبالوعات والمدادات لتصريف الأمطار من خلال لجان مشتركة من شركة الصرف وأجهزة المحافظة والتنسيق مع الأحياء وإرسال الملاحظات للنواب.

وأضاف المهندس عادل حسن، أن هناك 24 نفقًا تتم صيانتها حاليا في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار وتوزيع المعدات على المحاور الرئيسية والبؤر الساخنة، مشيرًا إلى أنه تم توفير 50 شفاطًا تحسبًا بسقوط الأمطار بهذه الأماكن.

وأوضح أن هناك تنسيق وتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الإجراءات قبل سقوط الأمطار، حيث يجرى حاليا بمساعدة رؤساء الأحياء تنظيف جميع بالوعات ومصارف الأمطار.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا أن تكون الشركة جاهزة بأسطول سيارات وشفاطات للدفع بها فى كافة شوارع القاهرة، قبل سقوط الأمطار، وذلك لشفط المياه فور سقوطها، بالإضافة لإعداد تجارب على كافة مخرات السيول والشنايش للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

وأكد أن شبكة الصرف الصحى في العاصمة تستوعب 4 ملايين متر مكعب في اليوم، وتمثل مياه الأمطار ما يقرب من 20% من الطاقة الاستيعابية لها، لافتا إلى أن هناك خطة سنوية يتم توزيعها، لمعرفة المحاور ومطالع ومنازل الكبارى والمناطق التي لا يوجد بها بالوعات أمطار، لتجهيز الشفاطات اللازمة لمنع تراكم المياه فيها.