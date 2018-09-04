محافظ الإسماعيلية: حلول غير تقليدية للتعامل مع مشاكل المواطنين

أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن الاهتمام بقضايا المواطنين ومشاكلهم والعمل على إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية لها يأتي على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذي خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى إنه يؤمن تمامًا بالعمل بروح الفريق والعمل الجماعي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية، وأنه بعد تكليفه بمنصب محافظ الإسماعيلية سوف يبذل أقصى جهد لتحقيق آمال وطموحات المواطنين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ ، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة الخطوط العريضة لآليات واستراتيجيات منظومة العمل بالمحافظة .

وأضاف أن هدفنا الأساسي هو خلق نقط مضيئة تبث الأمل وتشع التفاؤل بالمستقبل في نفوس المواطنين وأن أساس التقدم والرقي هو العمل الجاد والبحث عن خلق فرص عمل ومواجهة البطالة بشكل عام .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ حرصه على العمل الميداني والوقوف على واقع مشكلات المحافظة، لوضع حلول فورية وغير نمطية لها في كل المناطق والقطاعات التنموية، مع ضرورة الشعور بمشاكل بالمواطن والتعامل معه، بأسلوب لائق والتواصل معه لإدراك مشاكله وحلها وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة في اطار القانون والإمكانيات المتاحة، مضيفًا أنه لابد أن يعلم جميع العاملين بالدولة أن واجبنا هو خدمة المواطن وتحقيق نهضة الوطن.

وشدد على جميع المسؤولين بأنه لا مساس على الإطلاق بأي شبر واحد من أراضي الدولة والتعامل بكل حسم مع أي شكل من أشكال التعديات وإزالتها بشكل فوري من بداية ظهرها .

كما أشار إلى أنه لابد من البحث عن آليات خاصة لتعزيز ودعم الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .