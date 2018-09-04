ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تنمية صعيد مصر تأتي على رأس اهتمامات الدولة، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى دعم أوجه التنمية وتحسين مستوى مناخ الاعمال والتنافسية داخل محافظات الصعيد، واستغلال الفرص التنموية والاستثمارية بها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتى ستسهم في إحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

"مدبولي": البرنامج يهدف إلى دعم أوجه التنمية وتحسين مستوى مناخ الاعمال والتنافسية داخل محافظات الصعيد

وخلال الاجتماع، جرى استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي "قنا- سوهاج"، خلال الفترة من يناير إلى اغسطس 2018 ، حيث شملت توقيع الاتفاق الإطاري لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظتين، وكذا البدء في تنفيذ خطة بناء القدرات لوحدتي التنفيذ المحلية بهما، وإعداد خطة عمل لكل مكونات البرنامج، فضلاً عن الإنتهاء من إعداد كراسات طرح مشروعات المرحلة الأولى، ومراجعة دراسات الجدوى الفنية والاجتماعية والبيئية لتلك المشروعات، بالاضافة إلى الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاقيات الإطارية لتطوير المراكز التكنولوجية والتنمية الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الخطط الاستثمارية لبرنامج التنمية المحلية وملخصاً للمرحلة الاولى (2016/2017 – 2017/2018) للبرنامج والتى تم خلالها اتاحة 1.6 مليار جنيه لمشروعات محافظة قنا، و1.3 مليار جنيه لمشروعات محافظة سوهاج، كما تناول الاجتماع، ما تم إعداده من خطط استثمارية للمرحلة الثانية (2018/2019) من البرنامج وما تتضمنه من مشروعات.

وعن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظتي سوهاج وقنا، تمت الاشارة إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة سوهاج فإنه جار الإنتهاء من ستة مشروعات طرق بحوالي 104.3 مليون جنيه، تخدم أكثر من 125 ألف مواطن، فضلاً عن تنفيذ 13 مشروع بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير المياه للقرى المحرومة بإجمالي مبلغ 16.5 مليون جنيها تخدم أكثر من 35 ألف مواطن، هذا بالاضافة إلى أنه جار الانتهاء من تغطية 4 ترع بإجمالي 70 مليون جنيه، تخدم 150 الف مواطن، وتسهم فى فتح طرق حيوية للوصول للمنشآت التعليمية والصحية وتسهل حركة المرور من وإلى القرى، وترفع المستوى الصحي والبيئي، هذا الى جانب تنفيذ مشروع تطوير الوحدة البيطرية بمعرفة مديرية الإسكان بإجمالي مبلغ 1.2 مليون جنيه تخدم قرابه 6 قرى وأكثر من 10 آلاف مربي.

وحول ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظة قنا، فقد تمت الإشارة إلى أنه جرت ترسية وجار تنفيذ 11 مشروعات مياه شرب بإجمالي مبلغ 147 مليون جنيه، يستفيد منها حوالي 543 ألف مواطن، كما جرت ترسية مشروعات للصرف الصحي المتكامل بقرى شمال مركز قنا وقرى أبو تشت وقوص بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه ويخدم 315 ألف مواطن، هذا إلى جانب أنه جاري تنفيذ مشروعي الصرف الصحي المتكامل بمدينتي قفط ونقادة بتكلفة إجمالية 333 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويخدم حوالي 57 ألف مواطن.