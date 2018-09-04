قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن محطة الكهرباء التي أعلنت الصين الفوز بعقد بنائها في مصر تقع جنوب مدينة سفاجا، وتبعد حوالي 64 كيلومترًا تقريبًا عنها، على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه يتضمن إنشاء المحطة وجود ميناء خاص بالمحطة لضمان "عملية الفحم النظيف"، فتنتقل عملية الشحن من الحاويات الخاصة بالفحم خلال سيور مغلقة لمناطق تخزين مغلقة لتدخل أماكن الحريق الخاصة بها والتكنولوجيا المستخدمة لضمان أقل الانبعاثات لضمان قوانين البيئة المصرية.