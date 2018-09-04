تفقد اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، استاد النادي الإسماعيلي، لمعاينة الوضع على الطبيعة، وجاهزية الاستاد استعدادًا لأول مباراة كرة القدم بالدوري في حضور الجماهير.

وأعلن مدير الأمن خلال تفقده الاستاد برفقة عدد من قيادات المديرية لمسئولي النادي، عن رغبته في خروج التجهيزات بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أنه على ثقة من أن الجماهير لن تخذل فريقها، وستشجع برقي، وتحضر كما سبق في مباراة النادي الكويتى التى خرجت بشكل مشرّف، ألهمت الفريق اللعب حتى الفوز، وأعطت رسالة لجموع الجماهير أن جمهور الإسماعيلي راقي ومشرف.

وأكد شحاتة على أن الأمن لن يدخر مجهودًا في عملية التأمين، ومساندة الجماهير، وتوفير المناخ الأمنى المناسب للفريق قائلًا لمدير النادي: "عليكم الفوز وعلينا التشجيع والتأمين".