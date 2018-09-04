لم تكن «أم هاشم» ضحية الحادث، تعلم أن وجودها فى هذا المكان سيكون آخر لحظات حياتها بعدما صدمتها سيارة جمع قمامة تابعة لرئاسة حى غرب المنصورة، التى كان سائقها يفسح المجال لمرور موكب المحافظ فصدم السيدة المسنة وترك السيارة وفر هارباً بحسب روايات شهود العيان.

وأكد أقارب الضحية أم هاشم إبراهيم السيد، ٧٥ سنة، ربة منزل، أن سيارة جمع قمامة صدمتها أثناء عبورها الشارع. وقال شهود العيان، إن الجميع كان يفسح الطريق لمرور موكب المحافظ أثناء توجهه لوضع حجر أساس مدرسة ناصر التجريبية للغات بمدرسة الزراعة بالمنصورة، وحاول سائق سيارة جمع القمامة «دون لوحات» التحرك بسرعة لإفساح الطريق أمام الموكب فصدم الضحية وسحلها فى الشارع، وترك السيارة وفر هارباً، وتمكن ضباط المباحث من ضبط السيارة وسائقها ويدعى «ناجى ع. م»، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، قال فى تصريح خلال الجولة، إنه لم ير الواقعة ولكن تم إبلاغه بها وحزن على مصرع السيدة المسنة، مؤكداً أنه تم التواصل مع أسرتها لكى يحضر الجنازة بنفسه، ومتابعة صرف التعويضات المالية اللازمة للأسرة.

سيارة جمع القمامة سحلتها فى المنصورة.. و«شاروبيم»: سأحضر الجنازة

من ناحية أخرى، استهل المحافظ نشاطه اليوم بتفقد موقع حريق «شارع الخواجات» فى حى غرب المنصورة، الذى التهم 6 أكشاك، ومحلاً لتجارة الخردة، وعقاراً من 3 طوابق، دون إصابات.