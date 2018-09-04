ارتفاع حصيلة اشتباكات المواجهات فى العاصمة الليبية إلى 50 قتيلاً

ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات المسلحة فى العاصمة طرابلس إلى 50 قتيلاً على الأقل، بينهم مدنيون، حسبما أعلنت وزارة الصحة الليبية. وذكرت الوزارة -فى بيان نقلته قناة «الحرة» الأمريكية- اليوم، أن الاشتباكات التى بدأت منذ أواخر أغسطس الماضى خلفت أيضاً 138 مصاباً.

على جانب آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، إلى حوار عاجل حول الوضع الأمنى فى طرابلس، ودفعت المواجهات الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إلى إعلان حالة الطوارئ داخل العاصمة وحولها. وكان المستشفى الميدانى بطرابلس، قد أعلن، أمس، أن حصيلة الاشتباكات التى تشهدها الضواحى الجنوبية من العاصمة طرابلس، قد بلغت 41 قتيلاً و128 مصاباً و8 مفقودين، بينهم مدنيون.

صحيفة ليبية: حريق بمحيط السفارة الأمريكية فى العاصمة.. و«الأمم المتحدة» تدعو إلى حوار عاجل

فى سياق متصل، أفادت صحيفة «الوسط» الليبية، اليوم، باندلاع حريق فى سور السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية طرابلس، نتيجة اشتباكات بالأسلحة وقعت بين اللواء السابع التابع للجيش الليبى، وعدد من الميليشيات المسلحة.

وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة على، حسب ما نقلته وكالة «سبوتينيك» الروسية عن الصحيفة الليبية، تلقيهم بلاغاً من شهود عيان بمحيط السفارة الأمريكية فى منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس، يفيد باندلاع حريق بمقر السفارة، مضيفاً أن وحدات الدفاع المدنى لم تتمكن من دخول المنطقة بسبب الاشتباكات.

ونقلت الصحيفة عن هيئة السلامة الوطنية، توجه عدد من شاحنات الإطفاء إلى مكان الحريق، الذى لم تعرف أسبابه بعد.