علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على البيان الصادر من مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن التهديد بالانسحاب من بطولة الدوري العام احتجاجًا على ما اعتبره أخطاءً تحكيمية في الإنتاج الحربي والمطالبة بتطبيق تقنية VAR، معلقًا: "الدفاع عن حقوق النادي غير مرفوض، لكن لا يجب أن نقبل بتهديد الانسحاب من المسابقة، وعيب أن يصدر هذا الكلام عن أكبر ناديين في مصر، لأنه أمر لا يحدث في كوالالامبور حتى.. دي حاجة ملهاش علاقة بالرياضة".

وقال خلال مداخلة هاتفية بفضائية "CBC"، إن مطالب النادي الأهلي التي جاءت في البيان مبالغ فيها للغاية، موضحًا: "تطبيق الـVAR في مصر صعب للغاية ونتمنى أن يحدث ذلك خلال 5 سنوات مثلًا، ثم VAR إيه، طب نوفر سماعات للحكام الأول"، على حد قوله.

واستبعد المستكاوي، إيقاف حكام المباراة، لأنه لابد من إثبات تعمدهم ارتكاب الأخطاء أو وجود ما يدين الذمة المالية لحكام المباراة، مشددًا على أن جميع حكام المباراة يتحملون الأخطاء التحكيمية لا إبراهيم نور الدين وحده.