تنشر "الوطن"، الصور الأولى من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طشقند في أول زيارة لرئيس مصري إلى أوزباكستان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى طشقند في أول زيارة لرئيس مصري إلى أوزباكستان، حيث كان في استقباله الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، وعدد من كبار المسئولين، وسيعقد جلسة مباحثات، غدا، مع الرئيس الأوزبكي يتناول خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر اليوم بكين في ختام زيارته للصين، والتى أجرى خلالها عددا من اللقاءات الثنائية، شملت جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ"، فضلاً عن زيارة أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني ولقاء رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، كما شهد الرئيس خلال الزيارة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين فى المجالات الاقتصادية والفنية، وكذلك عقود عدد من المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها في مصر مع الشركات الصينية.