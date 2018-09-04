افتتح اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، معرض السلع ومستلزمات المدارس وذلك بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث، والذي نظمته مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالمحافظة برئاسة الدكتورة دينا ياقوت.

يضم المعرض، الأدوات المدرسية والملابس والأحذية والزي المدرسي وكافة احتياجات الطلاب من الأدوات المكتبية إلى جانب الملابس والمشغولات اليدوية والاكسسوارات والتي تباع بالمعرض بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب لا تقل عن 25 إلى 30% وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين، حيث يستمر المعرض مفتوحا طوال الأيام وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد حسين، مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد، وأكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والعميد أشرف السنهوري ممثلا عن قيادة الجيش الثاني الميداني، ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ،والنواب أشرف عمارة، وأمال رزق الله عضوا البرلمان.