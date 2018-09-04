أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف بث قناة LTC لمدة أسبوعين، نظرًا لتكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من 10 قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية عليها، إلا أن إدارة القناة لم تمثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية.

وخالفت القناة قرار المجلس بمنع ظهور "المثليين"، أو ترويج شعاراتهم، وكذلك توجيه سب وقذف للشخصيات العامة، والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية "تعاطي الهيروين".

وترصد "الوطن"، مقطعي الفيديو اللذان تسببا في وقف القناة، حيث استضاف الإعلامي محمد الغيطي، في إحدى حلقات برنامجه "صح النوم"، المعروض على شاشة قناة "إل تي سي"، "شاذ جنسيًا" يكشف عن قصة حياته، وتجاربه مع أحد الأطباء الذي عاشره لمدة 3 سنوات، ثم اتجاه هذا الشاب إلى أحد تجار المخدرات من أجل ممارسة معه الفحشاء والتي استمرت لمدة 4 سنوات، على حد تصريحات الضيف في البرنامج.

واستمر الغيطي في استضافه المثليين جنسيًا، ورصد وقائع من حياتهم خلال حلقات مختلفة، حيث استضاف أيضًا شخصا آخرا، تحدث في الحلقة عن زواجه من رجل آخر، وقال خلال الحلقة "مكنتش بمارس معاه الفحشاء بس كنت برقصله وبطبخ له".

وكانت من ضمن المخالفات التي ارتكبتها القناة أيضًا، قدمت الإعلامية شيماء جمال، خلال برنامجها "المشاغبة" حلقة خاصة عن "الهيروين"، وفي إحدى فقرات الحلقة وصفت للمشاهدين كيفية تعاطي الهيروين على الهواء مباشرة.