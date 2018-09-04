قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر تزرع سنويا 1.7 مليون فدان فواكه بأنواعها، منها 500 ألف فدان موالح ينتجون سنويًا 12 مليون طن يصدر منه من 10% لـ 15% والباقي يباع بالسوق المحلي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن مصر تزرع 1.2 مليون فدان خضار منها حوالي 350 ألف فدان طماطم فقط في الثلاث عروات.

وأشار خليفة، إلى أن "الإتاحة موجودة وحصلها تأثر نتيجة التقلبات الجوية اللي اتعرضنالها، وهناك بعض مستلزمات الإنتاج ارتفعت والأسمدة والتقاوي والنقل ودا أثر على الإنتاج".