عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع فيديو يرصد رسالة مؤثرة من النجم محمد صلاح لمدربه في قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، الكابتن حمدي نوح، وقت حصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وذلك خلال برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار".

وقال "صلاح"، في رسالته: "أنا بشكرك جدًا جدًا على اللي انت عملته، ومقدر كل اللي عملته معايا، وبشكرك جدًا من كل قلبي، ودايمًا فاكرك في كل اللحظات الحلوة اللي في حياتي، وأشوفك على خير لما أنزل مصر".

فيما علق "نوح"، قائلا بإن صلاح دائما ما يقول بأنه عندما يراه كأنما رأى والده الثاني، مضيفا: "أنا قلت لصلاح منذ الصغر أنا هعطيلك كل حاجة عندي كلاعب وكمدرب حتى أضعك على أول سلم الاحتراف، محمد صلاح ابن من أبنائي".