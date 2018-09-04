عمدة قرية محمد صلاح: "ربنا واقف مع اللاعب ضد أعداء النجاح"

قال المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، إن حب الناس والعالم أجمع لصلاح، أفضل شيء حباه الله به، مشددًا على أن الله دائمًا ما يعوض صلاح عن المشكلات التي يتعرض لها من أعداء النجاح، حتى أصبح حالة إنسانية عالمية.

وأضاف شتية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن صلاح نجح في تحسين صورة مصر والإسلام التي انتهكها تنظيم "داعش" الإرهابي، وبعض الجماعات غير السوية عالميًا، واستطاع بسجدته البسيطة وبساطته وتواضعه أن يغير صورة الإسلام في العالم.

وتابع: "ليفربول يقوم بتهيئة كافة الظروف لتحقيق أداء جيد لمحمد صلاح، وفي دول الغرب يعرفون قيمته جيدًا".