بالصور| مجد القاسم ينتهي من تسجيل "أبو العروسة"

انتهى المطرب السوري مجد القاسم من تسجيل أغنيته الجديدة "أبو العروسة"، المقرر طرحها بعد يومين.

"أبو العروسة"، كلمات صلاح عطية، توزيع نادر السيد، هندسة صوتية محمد الجيار، تم التسجيل بأستديو "الحب"، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.