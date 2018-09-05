انطلاق أعمال القمة المصرية- الأوزبكية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.