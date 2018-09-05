حبس مفتش تموين نصب على 4 أشخاص في 16 ألف جنيه بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز سوهاج، مساء أمس، بحبس مفتش تموين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحصوله على 16 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توظيفهم في مطار سوهاج الدولي.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من "مختار ه" 34 عاما سائق، و3 آخرين يقيمون بناحية بلصفوره دائرة المركز، بتضررهم من "رائف.م.ع.م" 45 عاما مفتش بمديرية التموين بسوهاج ويقيم بذات الناحية، بالاستيلاء على مبلغ 4 آلاف جنيه من كل منهم مقابل تدبير فرص عمل لهم بمطار سوهاج الدولي.

وضبط المقدم علي الصغير، رئيس مباحث مركز سوهاج، المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.