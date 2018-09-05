"عمليات المرور": عاصفة ترابية وراء إغلاق طريقين بأسوان

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن حالة المرور جيدة للغاية على الطريق الدائري، مشيرًا إلى عدم تلقي الإدارة العامة أي إخطارات بأي معوقات عليه.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن قرار مديرية أمن أسوان بغلق طريقي "أسوان - الأقصر"، و"أسوان - أبوسمبل" سببه العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الأمن تتعامل مع الموقف وستعيد الحركة لطبيعتها فور انتهاء العاصفة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تقلت إخطارًا من هيئة الأرصاد الجوية تحذرها فيه من سوء الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة في بعض المناطق سواء من خلال الأمطار أو الشبورة الجوية، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للمرور أطلقت حملات توعية للسائقين لتفادي مخاطر سوء الأحوال الجوية.