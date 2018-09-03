قال الرائد ياسر محيي الدين، مدير عمليات غرفه المرور، إن الحالة المرورية تشهد استقرار مع جميع السادة الضباط المعنين بتسهيل الحركة المرورية، موضحا أن تلك الفترة تشهد تكدس من مناطق الزراعي إلى العاشر من رمضان وحتى الآن لم تشهد كثافات بسبب السيطرة الكاملة من إدارة المرور.

وأضاف محيي الدين خلال حوار له، ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك عدد من المناطق بها إصلاحات، التي يجري في البداية التنسيق المسبق مع إدارة الترميم وأعمال رفع الكفاءة للطرق والفواصل والكباري، موضحا أن هناك أعمال في 15 مايو، التي انتهت أمس صباح.