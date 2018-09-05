تستقبل محافظة أسيوط، بعد ظهر اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمشاركة في حفل "ليكن نور" الذي تنظمه إيبارشية أسيوط، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد، وذلك بدير العذراء بجبل أسيوط الغربي.

ومن جانبه، عبر الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، عن سعادته لمشاركة قامة كبيرة كقداسة البابا تواضروس الحفل بأسيوط.

وقال في تصريحات صحفية: "كم نشكر الله أنه سيباركنا قداسة البابا بزيارة دير السيدة العذراء بجبل أسيوط بدرنكة لحضور حفل مئوية مدارس الأحد موضحا أن قداسة البابا سيصل الدير في غضون الساعة الثانية ظهرا وسيقام الاحتفال من الخامسة والنصف حتى الثامنة والنصف مساء".

وأكد أسقف أسيوط وتوابعها على أن جميع الشعب مدعوين لحضور هذا اليوم لنوال البركة الرسولية، وإن كان بعض الخدام والخادمات سيكون لهم دعاوى للحضور في ساحة السيدة العذراء، أما باقي أرجاء الدير فستكون معدة بالشاشات العملاقة والسماعات لمتابعة الاحتفالية مشيرا إلى أن قداسة البابا سيبارك جموع الحضور من شرفات إقامة في الفترة ما بين الثانية والنصف إلى الرابعة والنصف.

في سياق متصل، أعلنت إيبارشية أسيوط، عن تواجد أتوبيسات لتوصيل الشعب إلى دير العذراء لاستقبال قداسة البابا وحضور الحفل عند كنيسة الشهيد مارجرجس ومارمرقس الرسولي والكاتدرائية.