نفى سامي العوضي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب، الشائعات المتداولة مؤخرا بشأن فرض أي زيادة على ضريبة الدخل.

وأكد العوضي، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لا نية لتطبيق زيادات على أي ضريبة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة مجلس النواب.

وتطرق للحديث عن ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنها لا تطبق سوى على أصحاب الأعمال التي تتجاوز الـ500 ألف جنيه، ويجب أن يحصل على شهادة تسجيل من مصلحة الضرائب مع ضرورة وضعها في أماكن ظاهرة للزبائن لضمان المصداقية، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أصحاب المحلات والمتاجر التي تغالي في الأسعار بحجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حال عدم رؤية شهادة التسجيل.