أعلن المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء أنه سيتم إنهاء كافة الملاحظات بالوحدات الجديدة خلال 15 يوم وتسليمها للمواطنين المستحقين حتى عمارة رقم 113 وسيتم تسليم باقي الوحدات تباعا.

وقال "صلاح" أن إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ملتزمة بتنفيذ الوحدات والمرافق طبقا للتعاقدات والبروتوكولات الموقعة بين المحافظة ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية موضحا أنه جاري تنفيذ كافة المرافق الداخلية وفقا للضوابط المتفق عليها وذلك بالتنسيق مع الشركة المنفذة من قبل إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية.

وأضاف أن تأخير تسليم الوحدات السكنية جاء في مصلحة المواطن بعد تلافي كافة الملاحظات لتسليم الوحدات مطابقة للمواصفات وجاهزة للسكن دون أي ملاحظات.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد وكيل وزارة الاسكان مساكن النصر الجديدة بمدينة الطور لتجريب شبكات المياه يرافقه المهندس رضا أحمد محمد مدير إدارة الإسكان بمديرية الإسكان و المرافق والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الإسكان و الرائد أحمد حسن الهيئة الهندسية والمهندس أحمد عبد الحميد.