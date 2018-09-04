قال المستشار عبد الله البربري، رئيس هيئة قضايا الدولة بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة من المحافظين الذين قدموا كثيرا لأبناء الإقليم ومازال يقدم، موضحًا أنه يتميز بحنكة سياسية وشخصية محببة من الجميع، ويقدم كل العون لأي مواطن.

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة تهنئ أهالي المحافظة بتجديد الثقة في المحافظ الذي يحظى بقبول كبير بين الجميع.

وقدم المستشار خلف الله فتحي بكرى، درع لمحافظ جنوب سيناء يحمل اسم المستشار عبد الله البربري رئيس مكتب هيئة قضايا الدولة بمناسبة تجديد الثقة.

من جانبه قدم المحافظ الشكر إلى كل رجال القضاء المصري الشامخ وهيئة قضايا الدولة، قائلا إن هناك تعاون مثمر بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة بصفة مستمرة.