قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأوزبكي، اتفاقا على تشكيل فريق عمل مشترك بين مصر وأوزباكستان للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الإقليمي والجريمة المنظمة.