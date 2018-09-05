قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، أجرى مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الضيافة الرئاسي صباح اليوم.

وأضاف راضي، في بيان اليوم: عُزف السلامان الوطنيان للبلدين واُستعرض حرس الشرف خلال المراسم الرسمية التي حضرها لفيف من كبار المسؤولين ورجال الدولة وسفراء الدول المعتمدة لدى أوزبكستان.

وتابع: عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث استعرضا مجمل فرص التعاون الثنائي على الأصعدة كافة خاصة التجارية والاستثمارية والثقافية وزيادة حجم والفود السياحية من الجانبين، فضلا عن الاتفاق على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتباحث بشأن موضوعات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في إطار التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.