لمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، أنتم اليوم على موعد مع عدة حفلات وعروض فنية، تستعرض "الوطن" أبرزها وأماكنها ومواعيدها وأسعارها، كالتالي:

1- الموسيقار عمر خيرت يقدم حفلة موسيقية في دار الأسلحة والذخيرة الساعة 9 مساءً، ويتراوح سعر التذكرة بين 700 و1100 جنيهًا.

2- فرقة مزاهر تقدم عرض الزار في "مكان" الساعة 7 مساءً، سعر التذكرة 40 جنيهًا.

3- عرض فيلم "Eraserhead" بسينما دال في وسط البلد الساعة 7:30 مساءً، والدخول مجانًا.

4- ورشة لأساسيات الكمان مع محمد سامي بمكان الفنون الساعة 6 مساءً، سعر الورشة الواحدة 250 جنيهًا بواقع 4 ورش على مدار الشهر.

5- حفل شعري للشاعر الشاب محمود علاء الدين على مسرح النهر بساقية الصاوي الساعة 7.30 مساءً، سعر التذكرة 30 جنيهًا.

6- عرض الفيلم الوثائقي الوصول لمنطقة الخطر بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي الساعة 7.30 مساءً، والدعوة عامة للجميع.

7- دورة الديانة المصري ببيت السناري الساعة 5 مساءً.

8- عرض فيلم "In Time" بساحة ونس في مصر الجديدة الساعة 6 مساءً، سعر التذكرة 30 جنيهًا.

9- عرض فيلم Loving vinecint في كادر 68 الساعة 7 و 9 مساءً، سعر التذكرة 25 جنيهًا.