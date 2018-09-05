تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

إعلان الطوارئ بمستشفيات أسوان إثر عاصفة ترابية ضربت المحافظة

تطهير مخرات السيول ورفع درجة الاستعداد للتقلبات الجوية في المنيا

تطهير مخرات السيول ورفع درجة الاستعداد للتقلبات الجوية في المنيا

السبت .. "الزراعة في مصر بين الماضي والحاضر" بمركز طلعت حرب الثقافي

السبت .. "الزراعة في مصر بين الماضي والحاضر" بمركز طلعت حرب الثقافي

استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 5\9\2018.. والدولار يستقر

استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 5\9\2018.. والدولار يستقر

"90 دقيقة" يواصل حلقات "شاهد على العصر" على شاشة "المحور"

"90 دقيقة" يواصل حلقات "شاهد على العصر" على شاشة "المحور"

عاجل| قائد عراقي: عصابات اغتيال اندست بين متظاهري "البصرة"

عاجل| قائد عراقي: عصابات اغتيال اندست بين متظاهري "البصرة"

اختيارات الوطن

بالأرقام والتخصصات.. مصروفات أبرز 15 جامعة خاصة فى العام الدراسى الجديد

بالأرقام والتخصصات.. مصروفات أبرز 15 جامعة خاصة فى العام الدراسى الجديد

فنيون يعيدون الأجهزة الإلكترونية القديمة: «سوقنا مات»

فنيون يعيدون الأجهزة الإلكترونية القديمة: «سوقنا مات»

كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

طلاب «فنون» ينشرون البهجة فى الحى الشعبى

طلاب «فنون» ينشرون البهجة فى الحى الشعبى

«توصل بالسلامة» مبادرة لتوعية السائقين بأضرار المخدرات

«توصل بالسلامة» مبادرة لتوعية السائقين بأضرار المخدرات

شركة عالمية "ترفه" موظفيها: اختر مواعيد العمل وعدد ساعات "الشيفت"

شركة عالمية "ترفه" موظفيها: اختر مواعيد العمل وعدد ساعات "الشيفت"

الأكثر قراءة

عاجل