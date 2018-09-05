أفاد موقع "سكاي نيوز"، في خبر عاجل، بأن قائد عمليات البصرة بالعراق جميل الشمري، أكد أن هناك عصابات اغتيال اندسّت بين المتظاهرين في البصرة، وأطلقت عليهم الرصاص، والمتظاهرون لجأوا لقوات الأمن لحمايتهم.