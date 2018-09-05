وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق الحكومي بين مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المرحلة الأولى من مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الفيوم، وتصل التكلفة الإجمالي للمشروع نحو 395 مليون يورو، منها 37 مليونا كمنحة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف القائمة وتوسعتها، وبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري المتصلة بها، كما سيغطي المشروع المرافق الصحية المنزلية المستهدفة في المناطق الريفية بمحافظة الفيوم، والقرى الملوثة لبحيرة قارون.