انطلقت اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي لفنيين وأخصائيين معامل جنوب سيناء من كافة مدن المحافظة على أعمال الكيمياء الحيوية والإكلينيكية كما يشمل التدريب أسس فحص الفيروسات عن طريق الأيليزا والـpcr وذلك في إطار خطة تطوير معامل جنوب سيناء.

ويأتي ذلك ضمن البرامج التدريبية المقدمة لعلم الهيماتولوجي وأمراض الدم ويقوم بالتدريب نخبة من أستاذة كلية طب جامعة الأزهر بنات.

وأكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن التدريب سيستمر لمدة 4 أسابيع ويستهدف 80 متدربا بواقع أكثر من 80%من فنيين معامل جنوب سيناء، موضحا أنه لن يقتصر التدريب داخليا على ذلك بل يشمل تدريب متقدم للمتميزين بالدورات ليتم تدريبهم ببرامج متقدمة تحت رعاية الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.

وقال إن التدريب يأتي ضمن خطة طموحة الارتقاء بالتشخيص المعملي داخل مستشفيات ووحدات المديرية وتوفير أنواع جديدة من التحاليل بالمعامل واستحداث أجهزة معملية جديدة حال توفرها بالوزارة بعد فحص فني من كبار أساتذة الطب المعملي بمصر.

وأضاف أن التدريب لن يقتصر على العدد المرشح الحالي بل سيكون امتداد لخطة تدريبية مستمرة على المدى الطويل لمواكبة تطوير طرق التشخيص المعملي على المستوى الدولي.