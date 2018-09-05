قررت النيابة العامة، حجز المتهم في واقعة محاولة تهريب 14 قطعة آثرية بينها، 2 مشكاة، سرقت أوائل القرن الماضي، من مسجد الرفاعي على ذمة تحريات شرطة الآثار والسياحة.

وكشف مصدر أمني بميناء دمياط لـ"الوطن"، عن تفاصيل العثور على 14 قطعة آثرية داخل شحنة أمتعة شخصية قادمة من إنجلترا، وهي عبارة عن "2 مشكاة، ترجع لحكم الأسرة العلوية، بها آيات قرآنية باللون المذهب، ترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني، مدون عليها بالتاريخ الهجري 1328 هجريًا و2 لوحة آثرية، ترجع لذات العصر و2 حصان، 5 "بونبرية"، 2 "براوز"، طاولة عليها رسومات".

وأضاف المصدر، بناء على إخبارية سرية، جرى إحباط تهريب قطع آثرية قادمة من دولة إنجلترا، داخل حاوية أمتعة شخصية تزن 40 قدمًا، بأسم المدعوة "مرفت. ج. أ"، مقيمة بمحافظة السويس، وضبط مندوب صاحب الشأن المدعو "محمد. ح".

وتمكنت مباحث أمن الموانئ، برئاسة العقيد أشرف لاشين، اليوم الأربعاء، من إحباط تهريب قطع آثرية قادمة من إنجلترا، بناء على توجيهات اللواء سيد العزب، مدير عام أمن الموانئ واللواء محمد عبدالعزيز، مدير أمن الموانئ، العميد صالح عبدالنعيم رئيس مباحث أمن الموانئ بإحكام السيطرة الأمنية على الموانئ.

تم تشكيل لجنة عليا، برئاسة طارق إبراهيم الحسيني، مدير عام آثار بورسعيد وعضوية كلا من منى السيد معوض، أخصائي ترميم بالمتحف الفني الإسلامي، وولاء جلال سليم مفتش آثار بإدارة نظم تكنولوجيا المعلومات بالإضافة لأعضاء اللجنة الأثرية في دمياط لفحص الشحنة.