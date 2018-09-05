تابع الدكتور شريف الحداد، مساعد رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه هلال السيد هلال، رئيس قرية البنا، فصول محو الأمية بقرية "قليني"، ونسبة الحضور ومدى الاستفادة من هذه الفصول، وتشجيع الدارسين على محو أميتهم، وطالبت بالمرور اليومي على فصول محو الأمية وتكثيف الرقابة.

وأجرى مساعد رئيس مركز ومدينة الحامول، اختبار لعدد من الدارسين، وتابع أداء المعلمات والتزامهن بالخطة الموضوعة لتعليم الكبار.

وكان محافظ كفرالشيخ، أعلن أن مدارس التربية والتعليم، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعي، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والأوقاف، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الإشرافية المُشكَلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومي على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير البرنامج وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.