تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق والمستندات الرسمية بالبحيرة

سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق والمستندات الرسمية بالبحيرة

فتح عيادات طبية لخدمة طلاب المدينة الجامعية بجامعة أسيوط

فتح عيادات طبية لخدمة طلاب المدينة الجامعية بجامعة أسيوط

"الطرق والكباري" تنهي استعداداتها لمواجهة السيول والأمطار

"الطرق والكباري" تنهي استعداداتها لمواجهة السيول والأمطار

مدرسة "جردو" بالفيوم تفوز بجائزة القصة المقروءة والمرئية على الجمهورية

مدرسة "جردو" بالفيوم تفوز بجائزة القصة المقروءة والمرئية على الجمهورية

بالصور| اكتشاف مقبرة صخرية شمال شرق هرم سنوسرت الأول باللشت

بالصور| اكتشاف مقبرة صخرية شمال شرق هرم سنوسرت الأول باللشت

"فضيحة وودورد".. البيت الأبيض يحتمي من "الخوف" قبل انتخابات نوفمبر

"فضيحة وودورد".. البيت الأبيض يحتمي من "الخوف" قبل انتخابات نوفمبر

اختيارات الوطن

بالأرقام والتخصصات.. مصروفات أبرز 15 جامعة خاصة فى العام الدراسى الجديد

بالأرقام والتخصصات.. مصروفات أبرز 15 جامعة خاصة فى العام الدراسى الجديد

فنيون يعيدون الأجهزة الإلكترونية القديمة: «سوقنا مات»

فنيون يعيدون الأجهزة الإلكترونية القديمة: «سوقنا مات»

كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

كتاب المدرس قبل المنهج.. معلمون استعدوا للدراسة بمؤلفاتهم للطلبة

طلاب «فنون» ينشرون البهجة فى الحى الشعبى

طلاب «فنون» ينشرون البهجة فى الحى الشعبى

«توصل بالسلامة» مبادرة لتوعية السائقين بأضرار المخدرات

«توصل بالسلامة» مبادرة لتوعية السائقين بأضرار المخدرات

شركة عالمية "ترفه" موظفيها: اختر مواعيد العمل وعدد ساعات "الشيفت"

شركة عالمية "ترفه" موظفيها: اختر مواعيد العمل وعدد ساعات "الشيفت"

الأكثر قراءة

عاجل