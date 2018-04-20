بالصور| رئيس مدينة الحامول تطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفى المركزي

اطمأنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، على الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين بأقسام المستشفى المركزي المختلفة، وذلك خلال زيارتها المفاجئة للمستشفى، كما اطمأنت على مستوى الرعاية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإلتقت بعض المرضى في الأقسام الداخلية.

وتفقدت رئيس مركز ومدينة الحامول، قسم الاستقبال واطلعت على دفاتر النوبتجية ومراجعة أطقم النوبتجية وقسم الإشعة، مشددة على تواجد الأطباء والتمريض والالتزام بالنوبتجيات، ومرت على جميع أقسام المستشفى والعناية المركزة.

كما التقت مع أطقم الأطباء والممرضات، ووجهت ببذل أقصى مجهود لخدمت هؤلاء المرضى وتوفير كافه سبل الراحة لهم في ظل الإمكانيات المتاحة.