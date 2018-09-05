قال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني في السودان عبدالرحمن الخضر، إن قانون الانتخابات ستتم إجازته بالتوافق التام مع كل مكونات الساحة السياسية داخل قبة البرلمان أكتوبر المقبل، مؤكدا تطابق وجهات النظر مع الأحزاب حول الكثير من بنود القانون، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأوضح الخضر، أن اجتماع القطاع السياسي الذي عقد، ليل الثلاثاء، أوصى باستمرار التواصل مع جميع القوى السياسية بلا استثناء، مشددا على أن تعديل الدستور وقانون الانتخابات مسؤولية عامة لا بد من مشاركة الجميع فيها، وقال الخضر، إن القضية الاقتصادية مسؤولية الحكومة والأحزاب، داعيا القوى السياسية لتقديم رؤاها عبر وزرائها في الحكومة.

وأكد الخضر، القدرة على تجاوز المشكلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني نتجت عنه أكثر من 600 توصية كافية بمعالجة الوضع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة تنفيذ كل مخرجات الحوار بلا استثناء، موضحا أن سلام جنوب السودان وبدء استئناف ضخ نفط الجنوب دلالة على إمكانية تجاوز الصعاب، داعياً لضرورة التعجيل بتنفيذ مصفوفة الحلول الاقتصادية وتوسعة المشاركة في القرار الاقتصادي ليشمل أطروحات أحزاب الحوار.