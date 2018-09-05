أعلنت هيئة موانىء البحر الحمر، رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية التي من الممكن أن تحدث في أي وقت خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحركة الملاحية بجميع الموانئ تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر عليها، موضحة أن هناك غرفة عمليات مركزية بالهيئة متصلة بجميع الموانئ، للتأكد من انتظام الحركة.

وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الموانئ استعدت لموسم فصل الشتاء، وهناك إجراءات احترازية لمواجهة الأمطار، موضحا أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من انتظام العمل في الموانئ والحركة الملاحية، دون وجود أي تأثيرات بفعل سقوط الأمطار تزامنا مع بداية فصل الشتاء، مؤكدا أن هناك متابعة دورية لحركة الأرصاد الجوية لوضع السيناريوهات البديلة حال سقوط الأمطار بغزارة.