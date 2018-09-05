كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، 50 طالبا وطالبة من أبناء الجامعة، الذين شاركوا الرئيس السيسي في افتتاح عدد من المشروعات القومية لأكبر مجمع صناعي لإنتاج الأسمنت والرخام والجرانيت بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أهمية المشاركة الفعالة لطلاب الجامعات في كافة المشروعات والمناسبات القومية، مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف شاركت في العديد من الافتتاحات، موضحًا إشادة الرئيس السيسي بطلاب الجامعة التي تعتبر وسام على صدر كافة أبناء الجامعة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح عددا من المشروعات القومية فى مجالات الأسمنت والجرانيت والرخام، وهو أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للنهوض بالمحافظة من الناحية الصناعية، وذلك لتوافر جميع عوامل ومدخلات الإنتاج اللازمة بما يتمشى مع متطلبات خطط التنمية الشاملة للدولة، ودعم مشروعات الإسكان والتعمير ومشروعات المرافق والبنية الأساسية.