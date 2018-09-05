ناقش الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الأوغندي يوري موسفيني، اليوم الأربعاء، سير مفاوضات سلام دولة جنوب السودان واستكمال اتفاق المصالحة بين أطراف النزاع هناك الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بالعاصمة الخرطوم الشهر الماضي، وبحث الرئيسان خلال لقائهما بالعاصمة الصينية بكين، على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود تحقيق السلام في القرن الأفريقي.

كما تناول اللقاء الترتيب لعقد قمة للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) للتوقيع على الاتفاق النهائي.

وتطرق الرئيسان كذلك للجهود التي بدأها السودان بعقد أول لقاء مباشر بين طرفي النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

جدير بالذكر، أن حكومة جنوب السودان والأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، وقعوا الثلاثاء، بالأحرف الأولى، على الاتفاق النهائي لفض النزاع بجنوب السودان، في أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والأمنية بسوبا، فيما لحق بهم الخميس كل من الحركة الشعبية برئاسة مشار، ومجموعة سوا.