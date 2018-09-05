هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، منزليْن فلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بداعي البناء غير المرخص، فقد هدمت منزلا في حي بيت حنينا، شمالي المدينة، وآخر في حي رأس العامود، القريب من البلدة القديمة في المدينة، وقال يعقوب فرّاح لوكالة "الأناضول"، إن طواقم البلدية قامت بحراسة عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل شقيقه نعيم في حي بيت حنينا، وأشار إلى أن المنزل المقام منذ نحو 15 عاما، وكان بمساحة 200 متر مربع وكان يقطنه 26 شخصا.

وأضاف فرّاح: "تمت عملية الهدم دون سابق إنذار، علما بأن البلدية فرضت في السنوات الماضية العديد من المخالفات المالية"، وتابع: "إضافة إلى الهدم فإن البلدية تطالبنا الآن بدفع 150 ألف شيقل (41 ألف دولار أمريكي) ثمن عملية الهدم وإخلاء الأثاث من المنزل"، ولفت إلى أن الشرطة اعتقلت فلسطينييْن اثنين أثناء عملية الهدم، فيما تم نقل امرأة حامل من سكانه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أما المنزل الثاني، فيقع في حي رأس العامود، وتبلغ مساحته 20 مترا، وتعود ملكيته للمواطن علي أبو صوي، وتم هدمه بداعي البناء غير المرخص، بحسب مصادر محلية تحدثت لوكالة الأناضول، وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تقيّد رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في الوقت الذي تمنح فيه الكثير من رخص البناء للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المدينة.