اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان صيف بورسعيد، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع محافظة بورسعيد بحديقة الأمل، لإحياء ليالي فنية بالحدائق العامة ومراكز شباب والنوادي.

بدأت الاحتفالية، مساء أمس، بعرض فني لفرقه بورسعيد للآلات الشعبيه بقيادة محمد صديق، وعروض فنية متنوعة تعبر عن فن وتراث بورسعيد الشعبي، فهو عنوان الشعوب وتقاليدها، وأعقبه عرض فني لفرقة العريش بقيادة جامع عبدالرسول تضمن تقديم فقرات منه "رجال سينا، المهباش"، وهي رقصة تبين كيفية إعداد القهوة عند "البادية، الدبكة" وهي رقصة تحية تبدأ بها الأفراح والسامر السيناوي"، وهذه الرقصات مستوحاة من التراث السيناوي"، واختتمت الاحتفالية بغناء الفنان البورسعيدي محمد الزهار.