قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ مبكرًا هذا العام، وهناك احتمالية سقوط أمطار لمدة 3 أيام، بداية من اليوم حتى الجمعة المقبل على محافظات جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر.

ونصح خلال مداخلة هاتفية بفضائية "المحور"، أهالي محافظات الجنوب وسلاسل البحر الأحمر بالبعد عن المنحدرات والأنفاق في حالة قيادة السيارة أثناء سقوط أمطار شديدة.

وأضاف عبدالعال: "بداية من يوم الجمعة المقبل تنقطع الأمطار في الجنوب، وتسقط في شمال ووسط سيناء، كما يمكن أن تشهد بعض محافظات ومدن شمال الدلتا أمطارًا خفيفة".

واستبعد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار في القاهرة خلال الأيام الحالية، وربما تشهد سحبًا منخفضة ومتوسطة.