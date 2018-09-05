استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، على طائرة خاصة قادمة من سويسرا.

وكسفت مصادر بالمطار، أنه تم إنهاء اجراءات وصول إبراهيم سعدة برفقة أسرته من صالة رقم 4 المخصصة للطيران الخاص.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة طلب كرسيًا متحركًا فور وصوله إلى مطار القاهرة.

وكان عدد من الكتاب الصحفيين قد ناشدوا النائب العام برفع اسم الكاتب الكبير إبراهيم سعدة من قوائم الترقب بعد وضع اسمه عليها في القضية المعروفة إعلاميا بــ"هدايا الأخبار".