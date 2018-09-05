كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، غموض سرقة كمية من المشغولات الذهبية من منزل شخص بكوم حمادة، وتبين أن وراء الواقعة عاملان.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بتلقي بلاغ من "ع. م" باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من منزله بقرية الحدين بدائرة المركز.

وتبين وجود آثار عنف بالأبواب وخزينة حديدية وبعثرة بمحتويات المنزل، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما "م. ع"، 27 سنة، عامل ، و"إ. ع"، 25 سنة، عامل، والمقيمان بذات القرية.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لعلمهما بعدم تواجد أحد بالمنزل عقب توجه قاطنيه لحضور حفل زفاف بمدينة الدلنجات، وجرى ضبط مبلغ مالي 580.183 جنيهًا بحوزتهما داخل منزليهما، كما جرى ضبط المشغولات الذهبية المسروقة وهي عبارة عن 1 كوليه به جنيه ذهبي، و1 جنيه ذهبي، و4 قراريط ذهبية، وخاتم حريمي، و3 خواتم أطفال، وقلب ذهبي بدون سلسلة، وسلسلة أطفال، و2 انسيال أطفال، وبإرشاد المتهمين لدى مخفيها "أ. س"، 22 سنة عامل ومقيم بذات القرية.

حرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.