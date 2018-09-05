بعد الحجر في نيويورك.. راكب "رحلة دبي" يكشف لـ"الوطن" كواليسها

فرضت السلطات الأمريكية، اليوم، حجرًا صحيًا على ركاب الرحلة EK203، التابعة لشركة طيران الإمارات، بعدما وصلت إلى مطار نيويورك قادمة من دبي، بسبب شكوى ركابها من أعراض مرضية.

"الوطن" تواصلت مع أحد ركاب الرحلة، ويدعى "لاري كوبين"، أمريكي الجنسية، حيث قال إنه لم ير أو يسمع أي شيء عن أي اعراض مرضية أصابت الركاب طوال فترة الرحلة التي امتدت 14 ساعة.

وأكّد كوبين لـ"الوطن" أن الرحلة كانت طبيعية للغاية، موضحًا أنه فوجئ بعد الهبوط مباشرة بعربات إسعاف، وأفراد من الـ"CDC"، مركز السيطرة والوقاية من الأمراض، يوقعون كشفًا طبيًا على جميع الركاب.

وأضاف الراكب أن الحجر الصحي لم يدم طويلًا، مشيرًا إلى أنه تابع إجراءات الخروج من المطار ووصل بالفعل إلى منزله وذلك بعد أربع ساعات فقط من توقيت هبوط الطائرة.

وكان كوبين قد بث صورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التقطها بهاتفه فور هبوط الطائرة، تظهر عددًا من عربات الإسعاف في أرض المطار، معلقًا عليها بأنهم قد أُبلغوا بالبقاء في مقاعدهم لأن بعض الركاب يشكون من أعراض مرضية.

وبالرغم من أن تقارير إعلامية أمريكية زعمت أن حوالي 100 راكب اشتكوا من أعراض مرضية، إلا أن الخطوط الإماراتية أكدت في بيان لها، أن عدد الركاب الذين شعروا بأعراض مرضية بالفعل لم يتجاوز 10 ركاب.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الأمريكية عن مركز السيطرة والوقاية من الأمراض قولهم بأن بعض الأعراض تضمنت حمى، وسعال، وأعراض شبيهة بالأنفلونزا، مؤكدةً أنه لم يتم التأكد بعد من أسباب ظهور هذه الأعراض، وأن المسؤولين الصحيين ما زالوا يحققون في الأمر.

وعلقت الرئاسة الأمريكية على الواقعة، حيث قالت سارا ساندرز، المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب يتابع الوضع عن كثب، ويجري تحديثه بكل المعلومات فور توافرها.