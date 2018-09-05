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صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

صورة على "فيسبوك" تحل لغز جريمة قتل عمرها 50 عاما وتكشف المجرم الحقيقي

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق شب بمصنع في عزبة الأرنطة بالقليوبية

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق شب بمصنع في عزبة الأرنطة بالقليوبية

محافظ سوهاج الجديد: مستعدون لمواجهة السيول

محافظ سوهاج الجديد: مستعدون لمواجهة السيول

عاجل| مقتل متظاهرين اثنين في البصرة العراقية

عاجل| مقتل متظاهرين اثنين في البصرة العراقية

طبيب الطفل الذي أكلت أمه فمه يشرح لـ"الوطن" خطة علاجه: يحتاج 3 جراحات

طبيب الطفل الذي أكلت أمه فمه يشرح لـ"الوطن" خطة علاجه: يحتاج 3 جراحات

بعد نقل "توت عنخ آمون" لباريس.. خبير أثري يكشف مقتنيات المعرض وعوائدها

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"الأرصاد": توقعات بسقوط الأمطار لمدة 3 أيام.. والخريف بدأ مبكرا

"الأرصاد": توقعات بسقوط الأمطار لمدة 3 أيام.. والخريف بدأ مبكرا

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

بعد تكرار الظاهرة.. خبراء يوضحون أسباب اختيار المترو في الانتحار

منها الماء المملح.. استشاري حساسية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية

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في الذكرى الـ13 لمحرقة مسرح بني سويف.. معلومات عن الحادث

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