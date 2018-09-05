استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اللواء محمد صبحي مدير الأمن للشرطة المتخصصة، والعقيد أشرف الصعيدي رئيس قسم المرافق، والعقيد محمد حسن مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم عمر الشريف وكيل إدارة المرور.

وناقشت المحافظ مع مدير إدارة الحماية المدنية احتياجات الدفاع من سيارات إطفاء ومعدات حديثة تساهم في إطفاء الحرائق بالمحافظة، كما وجهت تعليماتها لرئيس قسم المرافق بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات من شوارع مراكز ومدن المحافظة وخاصة مركز دمياط ومدينة رأس البر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

وفي سياق متصل ناقشت المحافظ مع وكيل إدارة المرور آلية تكثيف الحملات المرورية بالشوارع لضبط حركة السيارات وتوفير السيولة المرورية اللازمة للشوارع.