قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن التابلت سيتم توزيعه وفق خطة تنفيذية ستعلن فى المؤتمر الصحفى الخاص ببدء الدراسة، الأسبوع المقبل. وأضاف «عمر»، لـ«الوطن»، أن سير الدراسة لن يتأثر بتأخر توزيع التابلت على الطلاب. وعقد «عمر» اللقاء الأسبوعى مع المعلمين لبحث مشاكلهم، وقال إن كل الشكاوى المقدمة منهم فى المحافظات المختلفة تم الاهتمام بها، والتحقق من صحتها.

وأشار «عمر» إلى حرص الوزارة على إعادة شخصية المعلم المصرى، بما يليق بمكانته العلمية ورسالته السامية، وقال: «نحن جميعاً مكلفون بمهام نؤديها لخدمة الوطن، فكل شخص يبدأ بنفسه أولاً لكى ينطلق قطار العملية التعليمية، فمعاً نتبادل العلوم ونرتقى من أجل تربية وتعليم أفضل وتحقيق مستقبل جيد لأبنائنا الطلاب».

واستعرض نائب الوزير، خلال الاجتماع، مراحل تنفيذ المشروع وخطة العمل خلال الفترة الدراسية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذى يتضمن تجهيز الخوادم بالبيانات قبل إرسالها للمدارس، ومن ثم تركيب مكونات الشبكة فى المدارس واختبارها قبل التسليم.