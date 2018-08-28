قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تبني نظام تعليم جديد بمناهج حديثة، مضيفا، أنه جرى توصيل 1800 مدرسة بألياف ضوئية وشبكات داخلية و"سيرفرات" و"واي فاي".

وأضاف خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة في بنك الإسكان والتعمير، أن "التابلتس" في طريقها إلى مصر وهى الآن في "البحر"، مؤكدا على أن التصنيف العالمي لمصر ارتفع من المركز 137 إلى 100.

وأشار "شوقي" إلى أنه يوجد 65 شركة "نت" تعمل حاليا في ضبط المنظومة الحديثة، وسوف يشهد 22 سبتمبر الانطلاقة الحقيقية للنظام الجديد.