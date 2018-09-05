تبدأ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى، ووزارة الصحة، اليوم، تفعيل قرار حظر حمل أو استخدام أو تداول 6 مواد كيميائية تُستخدم كـ«مخدرات» معروفة باسم «الاستروكس».

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ«الوطن»، اليوم، أنه مع بدء التطبيق الفعلى يصبح قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بحظر استخدام المواد المخدرة الست، التى تُصنّف علمياً تحت بند «الحشيش الصناعى» الصادر اليوم، له قوة القانون، بعدما نشر فى الجريدة الرسمية، متضمناً بدء العمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأضاف أنه بموجب قرار «زايد»، تُضاف المواد الست، وأملاحها، ونظائرها، واستراتها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها، ومستحضراتها أينما وُجدت إلى المواد المُدرجة فى القسم الثانى من الجدول الأول للمواد المُخدرة، الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها.

وقال إن القرار صدر بناءً على توصية لجنة ثلاثية مُشكّلة من ممثلين لوزارات الصحة والداخلية، والعدل، فى أكتوبر الماضى، بحظر استخدام المواد الست «الاستروكس» باعتبارها أكثر المواد المستحدثة استخداماً بين الشرائح الشبابية، دون تجريم، وتم إدراجها على جداول المخدرات يوم 12 أغسطس الماضى، أى بعد 10 أشهر من التوصية.